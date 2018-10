Afrique: Après l'Ouganda, le Bénin et la Zambie se dotent d'une "dangereuse" taxe sur les réseaux sociaux

Le ministre de l'Economie et des Finances du Bénin a récemment provoqué un tollé en déclarant que cette taxe allait surtout sanctionner les "usages ludiques" des réseaux sociaux et les "transferts d'images qui critiquent le gouvernement".

Les journalistes vont être incités à modérer leur usage des réseaux sociaux pourtant de plus en plus utilisés pour contacter des sources, partager ou vérifier des informations. In fine, c'est la circulation et la qualité de l'information qui risquent d'être affectées par cette taxe".

Le hashtag #TaxePasMesMo lancé par l'association des blogueurs du Bénin est devenu viral. La campagne organisée sur le web vise à protester contre l'entrée en vigueur mercredi 19 septembre d'une taxe sur les réseaux sociaux qui a déjà pour conséquence de rendre dix fois plus cher les abonnements internet du pays incluant l'accès aux plateformes comme Facebook, Twitter ou WhatsApp, des outils aujourd'hui très largement utilisés par les journalistes pour vérifier, consulter et diffuser des informations.

Deux mois et demi après l'entrée en vigueur d'une taxe exceptionnelle sur les réseaux sociaux en Ouganda, Reporters sans frontières (RSF) s'inquiète de la mise en place de ce nouvel obstacle à la production d'informations après des mesures similaires adoptées au Bénin et en Zambie.

