Rwanda: Un nouveau code pénal répressif pour les journalistes

En juillet, RSF s'était inquiétée de cette candidature issue d'un régime qui "piétine le droit à l'information et réprime les journalistes", rappelant que depuis 1996, huit reporters ont été tués ou sont portés disparus au Rwanda et que 35 ont été contraints à l'exil.

Soutenue par la France et l'Union africaine, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, fait figure de favorite pour prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) face à la secrétaire générale sortante, la canadienne Michaëlle Jean, à l'issue du sommet d'Erevan qui aura lieu jeudi et vendredi.

Tant que le Rwanda conservera un cadre légal extrêmement répressif à l'encontre des reporters et considérera la production d'une information libre et indépendante comme un délit passible de lourdes de peines de prison, le pays restera inaudible sur le terrain des droits de l'homme en général et de la liberté de la presse en particulier."

Le nouveau texte supprime la diffamation envers les particuliers mais crée des délits d'injure et de diffamation envers le président assortis de peines allant de cinq à sept ans de prison et d'un maximum de 6 860 euros d'amende.

