Maroc: Yahya Rammah - Le titre de champion du monde de jet-ski, un stimulant pour plus de travail et plus de titres

La victoire au championnat du monde de jet-ski est un stimulant pour plus de travail et d'efforts afin de se maintenir au plus haut de la hiérarchie mondiale, a souligné, mercredi, Yahya Rammah.

Ce titre, remporté dans la catégorie "Runabout Limited" sur le Lac Havasu en Arizona (USA), est aussi un catalyseur pour les jeunes à pratiquer cette discipline et à prendre part aux différentes compétitions internationales, a-t-il déclaré à son arrivée à l'aéroport international Mohammed V.

Cette médaille d'or, qu'il a dédiée à S.M le Roi Mohammed VI, est principalement due aux efforts et soutien de ses parents ainsi qu'à l'encouragement des amateurs de ce sport, a-t-il ajouté, rapporte la MAP.

Cette performance est le fruit des efforts considérables déployés par le champion marocain face à la forte concurrence qui a marqué ces championnats du monde, a fait savoir, dans une déclaration similaire, le président de la Fédération Royale marocaine de motonautique Mohamed Ben Kaddour, relevant que l'avenir de ce jeune champion est des plus prometteurs et qu'il a le potentiel pour signer plus de succès.

C'est un exploit inédit du jet-skieur marocain, qui a reçu un accueil chaleureux de la part des membres de sa famille, de la Fédération et d'amateurs de cette discipline, d'autant qu'il a été obtenu face à une forte rivalité de 700 compétiteurs de plus de quarante pays, a noté le directeur technique de la Fédération Younès Lhorri.

Ce natif de Tétouan a ajouté une nouvelle ligne à sa carte de visite après plusieurs trophées glanés depuis quatre ans lors de compétitions internationales, ce qui lui a permis d'entrer de plain-pied dans la cour des grands à l'instar du sacre de champion d'Espagne, d'une troisième place au championnat d'Europe 2016 avec à la clef le titre de meilleur espoir du jet ski, et en Coupe du monde de la discipline en Thaïlande.

Rammah, formé à l'Association des sports nautiques de Rabat, a réalisé le meilleur chrono au "Runabout Limited" offrant au Royaume son premier titre mondial dans cette épreuve.