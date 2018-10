Maroc: Hicham Lahlou met en relief la richesse du design et du patrimoine marocains

Le designer marocain Hicham Lahlou a été à l'honneur, mardi, à la Faculté d'architecture et de design de l'Université autonome de l'Etat du Mexique, à Toluca (à 135 km de la ville de Mexico), où il a donné une conférence sur son parcours professionnel à l'international et les caractéristiques du design au Maroc et en Afrique.

La conférence, qui s'est déroulée devant une salle comble et a été animée par la directrice de la Faculté de l'architecture et de design, Martha Patricia Zarza Delgado, a été marquée par la présentation d'une vidéo sur le patrimoine culturel du Royaume et ses atouts touristiques, les monuments et les sites historiques de ses villes impériales ainsi que la diversité et la richesse de l'influence historique du design au Maroc.

La vidéo, commentée par le designer marocain, met en relief la diversité de l'architecture marocaine qui puise ses racines dans l'histoire ancestrale du Royaume, ainsi que les grands projets structurants lancés au Maroc ces dernières années, notamment dans ses provinces du Sud, et les atouts et potentialités touristiques, dont regorge le Royaume.

Le conférencier a passé en revue, à cette occasion, quelques moments phares de sa carrière professionnelle et ses oeuvres de création interculturelle qui favorisent, selon lui, l'émergence d'esthétiques nouvelles qui entretiennent souvent un dialogue original entre le traditionnel et le moderne. Le développement du design au Maroc et en Afrique et sa participation aux grandes expositions et aux Salons internationaux ont été également abordés lors de cette conférence, qui a été l'occasion de faire découvrir le design marocain et africain aux étudiants et chercheurs mexicains et de mettre en avant le dynamisme et la créativité du design en Afrique.

C'était une belle opportunité de présenter la carrière professionnelle et les œuvres de Hicham Lahlou, une figure éminente du design africain et international qui a travaillé avec des créateurs de renommé mondiale, a déclaré à la MAP la directrice de la Faculté d'architecture et de design mexicaine, faisant part de beaucoup de similitudes entre les designs marocain et mexicain. A travers cette conférence, nous voulons bâtir un pont entre les deux pays par le biais de la connaissance mutuelle du design africain et latino-américain, et l'échange d'expériences entre les designers marocains et mexicains, a-t-elle ajouté, exprimant le souhait de renforcer la coopération entre les universités marocaines et mexicaines.

Pour Hicham Lahlou, qui s'est dit fier de jouer le rôle d'ambassadeur du design marocain et africain à l'international, faire parler du Maroc et de la culture marocaine dans la plus grande université d'Amérique latine, c'est une concrétisation de la dimension de rayonnement que peut remplir la diplomatie culturelle.

L'objectif est de faire découvrir aux futurs architectes et designers mexicains, à travers ma carrière professionnelle et mes œuvres, la culture et l'architecture marocaines, a-t-il souligné à la MAP.

Au cours de son séjour au Mexique, Hicham Lahlou prendra part au conseil d'administration de la World Design Organization (WDO), dont il est le premier designer marocain et représentant de l'Afrique de l'Ouest et de la région Mena à siéger en 60 ans d'histoire de l'organisation, depuis son élection en octobre 2017 à Turin.

Considéré comme l'un des précurseurs du design marocain, Hicham Lahlou est une figure emblématique du design nouvelle génération. Ses créations raffinées sont toujours imprégnées de références culturelles et identitaires, subtilement intégrées dans des lignes modernes et c'est sa touche très personnelle qui lui a permis de se faire remarquer dans ce milieu aussi élitiste que codifié.