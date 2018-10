Maroc: Divers sportifs

Trail

La préfecture de M'diq-Fdineq abritera, le 3 novembre prochain, la troisième étape de la 4e course Eurafrica Trail, qui se déroulera sur un circuit de 25 km.

Organisée par l'Association Tétouan Asmir et l'Association sportive Dinia, cette étape débutera à l'entrée de la Réserve de la biosphère intercontinentale, dans la région de Jbel Moussa, commune rurale de Belyounech.

Selon les organisateurs, il s'agit de l'étape la plus dure de la course, étant donné l'étroitesse des sentiers et la difficulté des pentes rocheuses, ce qui requiert beaucoup de précaution de la part des concurrents.

La première étape de la course, d'une longueur de 4 km, sera organisée le 31 octobre à Gibraltar, alors que la deuxième se déroulera le 1er novembre dans la réserve de Los Alcornocales (sud d'Espagne) sur une distance de 50 km.

L'Eurafrica Trail est "la première course de montagne entre deux continents", s'étalant sur 80 km entre Espagne, Gibraltar et le Maroc, font savoir les organisateurs dans un communiqué.

La 4e étape de cette course réunit des champions et des concurrents venus de 15 pays du monde, dont le tenant du titre de l'édition précédente, disputée à Chefchaouen, le Marocain Zaid Ait Malek.

Eurafrica vise à faire connaître la Réserve biosphère intercontinentale de la Méditerranée, en créant des possibilités d'échanges entre ses habitants et en améliorant la façon dont ceux-ci se lient à leur entourage naturel, appelé le Territoire Eurafrica.

Karting

La ville d'Agadir accueille, du 10 et 25 novembre prochain, trois courses de karting 24heures endurance avec la participation de pilotes marocains et étrangers. Près de 72 équipes et 300 pilotes au total devraient prendre part à ces compétitions de sport mécanique, selon Karting Agadir, promoteur de l'évènement.

Des amateurs et passionnés des sports automobiles venus de France, Belgique, Ukraine, Slovaquie, Algérie et du Maroc seront de la partie. Cette deuxième édition des 24heures endurance entend, selon ses initiateurs, sensibiliser la population au sport mécanique, attirer le plus grand nombre de participants et développer les compétitions karting à l'échelle nationale.

Ouvert il y a quelques années, le centre Racing Kart d'Agadir est implanté sur un terrain de 5 hectares à proximité du Grand stade de football Adrar. Il dispose d'un circuit de 1200 mètres pour une largeur de 8 mètres. Selon ses promoteurs, les équipements répondent aux standards de la Fédération internationale de l'automobile avec un soin particulier aux conditions de sécurité.

Taekwondo

L'athlète marocaine Safia Salih a offert au Maroc la première médaille d'argent de l'histoire de sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), lors de l'épreuve de taekwondo comptant pour la troisième édition de ces Jeux qui se tiennent jusqu'au 18 octobre dans la capitale argentine, Buenos Aires.

Salih a remporté l'argent suite à sa défaite (6-10) en finale face à la Thaïlandaise Kanthida Saengsin, dans la catégorie des moins de 55 kg.

Salih s'est qualifiée pour la phase finale de la compétition après avoir battu la Jordanienne Rama Abu-Rab en quarts de finale (12-8), et la Brésilienne Sandy Camila Leite Macedo en demi-finale (4-1).

Le Maroc a remporté deux médailles de bronze lors des éditions de Singapour en 2010 et de Nanjing (Chine) en 2014 dans les épreuves de 3.000 m et 2.000 m steeple.

Vingt athlètes marocains participent aux Jeux olympiques de la jeunesse dans huit épreuves: athlétisme (5 athlètes), boxe (4), karaté (3), taekwondo (2), judo (2), natation (2), planche à voile (1) et lutte (1).

Organisée sous le thème "Vivre l'avenir, l'édition de Buenos Aires rassemble plus de 4.000 athlètes issus de plus de 200 pays et participant à 32 épreuves sportives.