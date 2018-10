Tunisie: Intensité et engagement

A Radès, tous les joueurs convoqués ont pris part à cette séance d'entraînement sous la conduite du trio national : Faouzi Benzarti, Maher Kanzari et Mourad Okbi.

Seul le défenseur Syam Ben Youssef a suivi des séances de physiothérapie et il se pourrait qu'il déclare forfait pour ce match aller face au Niger.

Tous les joueurs sont mobilisés pour la rencontre de ce samedi (19h15) au stade de Radès. Le staff technique national a précisé qu'il mobilisera un maximum de joueurs pour ce stage.

On a profité de la séance d'entraînement d'avant-hier pour parler avec le sélectionneur national adjoint Mourad Okbi qui, avec sa longue expérience, a parfaitement cerné les prédispositions du groupe : «On est en mode CAN. Ça y est ! L'ambiance est bonne. Tout le groupe est solidaire et déterminé à faire le plein face au Niger, nous avons prévenu nos joueurs de ne pas sous-estimer l'équipe du Niger qui dispose de quelques individualités de haut niveau, et ce, pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Les absences de Wahbi Khazri ou Jebali, pour cause de blessures, ne posent pas de problèmes, surtout que notre jeu repose sur notre comportement collectif», a souligné Mourad Okbi.

«Jeridi et Sassi doivent attendre»

Evoquant la non-convocation de Rami Jeridi et Ferjani Sassi, Okbi nous a donné les éclaircissements suivants : «Rami Jéridi est un bon gardien mais il n'a que six matches dans les jambes avec l'EST. Ben Chrifia a un vécu intéressant d'où le choix porté sur lui.

Pour Ferjani Sassi, il devra encore travailler et attendre, surtout que nous avons actuellement quatre joueurs dans son poste», a conclu le sélectionneur adjoint.

Le défenseur Dylan Bronn a souligné : «On a un super groupe, un noyau dur qui vit bien ensemble. C'est ce qu'on essaye de retrouver avec les jeunes. Je pense qu'on est dans la bonne direction». Il a aussi indiqué qu'il a été absent lors du match face au Swaziland pour blessure.

Face au Niger, l'équipe de Tunisie doit mettre de l'intensité et de l'engagement. Les jeunes loups convoqués à cette double confrontation face au Niger, tels que Chaouat, Hamdouni, Ben Mohamed et Belarbi, sont déterminés à gagner leur place.

Enfin, les séances d'entraînement se sont tenues à huis clos et ont offert l'opportunité à Faouzi Benzarti d'effectuer une mise en place tactique.