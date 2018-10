Tunisie: La part belle aux artistes tunisiens !

Cette nouvelle édition met les artistes tunisiens à l'honneur avec un spectacle d'ouverture signé Amina Srarfi qui se produira, ce soir, à partir de 20h00, en compagnie de sa Troupe Al Azifat, et fera découvrir au public sa comédie musicale «Mad'moiselle», un spectacle à travers lequel l'artiste revisite le répertoire de la chanson franco-arabe dans une ambiance des années 20-30. Quant à la soirée de clôture, elle sera assurée par l'Orchestre et chœur philharmonique de Tunis, dirigé par Chadi Garfi.

D'autres artistes tunisiens sont au programme de cette édition et se produiront en duo ou en trio avec les artistes occidentaux invités, à l'instar du trio Amel Hafsa (soprano), David Wilson (ténor) et Bassem Makni au piano (le 17 octobre), et le duo tuniso-belge Coltide VanDiren (chant), Mehdi Trabelsi au piano (le 23 octobre) et le duo Andrea Grigoras au violon et Mehdi Trabelsi au piano (le 29 octobre).

Le samedi 13 octobre, l'Ensemble Ajmasdichosas d'Espagne offrira aux amateurs de la musique baroque un programme musical autour du patrimoine musical espagnol du Moyen-âge.

Le dimanche 14 octobre, le public sera au rendez-vous avec la musicienne japonaise Mieko Miyazaki. Une joueuse de koto (instrument traditionnel japonais) qui s'exprime dans de nombreux styles musicaux, alliant à son esprit japonais une ouverture pour les musiques extra-orientales.

Suivra le lundi 15 octobre un concert du duo bulgare Pavel Zlatarov au violon et Victoire Vassilenko au piano. Le lendemain, mardi 16, les mélomanes pourront assister au concert du duo Mai Darme à la Harpe (France) et Vera Alt Thhar au violon (Russie).

Le jeudi 18 octobre, les amateurs de musique et de danse soufies trouveront certainement leur part du bonheur, en assistant au spectacle de l'artiste iranienne Rana Gorgâni.

Le vendredi 19 octobre, rendez-vous avec le trio autrichien : Alexander Vavla au piano, Eva Steinschaden au violon et Detlef Mielke au violoncelle.

Le samedi 20 octobre aura lieu le récital au piano de l'artiste italien Mario Mariani suivi le lendemain, dimanche 21, le duo américain Orit & Dalia Ouziel pour un concert de piano à quatre mains.

Le lundi 22 octobre, place à l'Ensemble baroque dirigé par le maestro belge Florian Heyerich. Le mercredi 24 octobre, la musicienne française Elodie Vignon revisitera au piano les plus célèbres pages du répertoire classique. Le lendemain, jeudi 25, monteront sur scène les musiciens tchèques Jaroslav Svceny au violon et Lucie au piano.

Le vendredi 26 octobre, deux guitaristes tunisiens Hela Douik et Walid Dhahri dont le style musical est inspiré du quatuor newyorkais Los Angeles Guitar Quartet. Ils ont choisi d'interpréter les chefs-d'œuvre de la musique classique par la guitare, ce qui donne une grande originalité à leur musique.

Le lendemain, les mélomanes pourront assister au récital de piano du musicien polonais Katarzynamusial.

La soirée du dimanche 28 octobre sera animée par les artistes anglais Roberte Mamou au violon et Laurent-Albrecht Breuninger au piano. Le mardi 30 octobre, c'est au tour du Trio de musique de chambre marocain composé de Lina Berrada, Elhchoumi Mohamed et Anwar Saïdi, qui nous fera vibrer tout juste avant la soirée de clôture qui aura lieu le 31 octobre avec par l'Orchestre et chœur philharmonique de Tunis dirigé par Chadi Garfi. Des rendez-vous incontournables qui valent absolument le détour !