Tunisie: L'harissa sera remise au goût du jour

Outre la dégustation des créations des chefs Toques Blanches France et Tunisie, les recettes concoctées créées spécialement pour l'événement seront présentées après le « cooking show » dans un petit manuel qui sera distribué aux invités et aux journalistes culinaires ainsi qu'aux bloggeurs français conviés à l'événement, soulignent les organisateurs.

Sous le pilotage du Chef Abderrazak Kaddachi, membre de « l'International Club Toques Blanches France » depuis 1982 et président des « Toques blanches Tunisie » et le Chef Jean Pierre Cassagne, président des «Toques Blanches France », un « cooking show » spécial sera au rendez-vous lors de cette rencontre gastronomique tuniso-française où l'harissa tunisienne sera remise au goût du jour.

