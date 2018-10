Tunisie: Lancement du projet de développement urbain intégré

Ce projet sera réalisé par la municipalité de Sousse, en partenariat avec le ministère des Affaires locales et de l'Environnement, et avec l'appui de la Confédération suisse.

Selon Aymen Ghedira, coordinateur du projet, il s'agit d'un projet pilote, dont les travaux se poursuivront durant trois ans et est financé à environ 6,5 millions de dinars par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse.

M. Ghedira a souligné que ce projet vise à améliorer les capacités techniques et organisationnelles de la municipalité et permettra d'améliorer l'environnement général de la ville de Sousse et de son agglomération, la qualité de ses services, ainsi que la vie de ses citoyens.

Parmi les composantes du projet, a-t-il ajouté, figurent notamment l'élaboration des études et plans directeurs dans les domaines de l'aménagement, du transport et des énergies, la mise en œuvre des mesures concrètes permettant l'amélioration de l'utilisation des transports publics urbains, ainsi que la réalisation de projets favorisant la réduction significative de la consommation d'énergie et l'optimisation de certains services publics.