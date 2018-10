Tunisie: Des milliers de tonnes de pommes de terre perdues

Les agriculteurs déplorent vigoureusement la hausse des coûts de production et appellent, de nouveau, le gouvernement à prendre les choses en main et à trouver une solution rapide à cette crise qui dénote le manque de célérité des pouvoirs publics face à cette manne céleste qui illustre l'engagement pris par les producteurs pour réaliser l'autosuffisance alimentaire dans le pays, mais qui se trouvent, curieusement, aux abois.

Des risques planent aussi, selon la même source, sur les grenades à Testour et à Ghardimaou où l'on annonce une production record et de qualité, mais des perspectives pessimistes pour la commercialisation tant les acheteurs se font rares ces jours-ci.

