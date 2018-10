Ce samedi auront lieu les élections régionales et municipales couplées en Côte d'Ivoire… Plus »

« Une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde », a-t-elle martelé, estimant que son bilan est aussi celui des chefs d'Etat et de gouvernement.

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair ardente de notre existence » (selon la formule de Léopold Cèdre Senghor), la francophonie doit se réinventer face aux défis liés aux replis nationalistes et aux inégalités.

De même, « l'Europe s'est reconstruite sur les ruines de deux guerres mondiales » par la force de coopération, de même, les millions d'immigrés et les peules issus d'anciennes colonies doivent, selon Michaelle jean, faire de la langue française, non un instrument de revanche, mais plutôt une « arme de coopération ».

« Aujourd'hui, c'est le monde qui vient à vous », a-t-elle dit, estimant que l'Arménie « est plus que jamais vivante », « riche de la générosité et de sa diaspora ».

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair ardente de notre existence » (selon la formule de Léopold Cèdre Senghor), la francophonie doit se réinventer face aux défis liés aux replis nationalistes et aux inégalités.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.