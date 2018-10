Afrique: Sommet de l'OIF - Mushikiwabo désignée secrétaire générale de la Francophonie

Ottawa, en se rangeant à la règle du consensus, qui penchait en faveur de Louise Mushikiwabo - soutenue par l'Union africaine, la France et la Belgique -, n'a présenté aucun candidat. Et c'est donc le Rwanda qui a vraisemblablement présenté l'unique candidature.

Ce n'est pas une surprise, mais plutôt l'épilogue d'un feuilleton dont on connaissait l'issue à l'avance. On ne sait pas encore comment s'est déroulé tout à l'heure le huis clos des dirigeants - était-il tendu ? -, mais l'affaire était perdue d'avance pour Michaëlle Jean depuis l'avant-veille. Précisément depuis que le Canada a finalement abandonnée sa candidate dans la toute dernière ligne droite.

Les délégations rwandaise et française ont confirmé qu'un consensus avait été trouvé à l'occasion du huis clos entre les chefs d'Etat et de gouvernement membres de plein droit.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.