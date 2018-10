Madagascar: BFV-SG au SIH - Appui aux projets immobiliers

Le secteur immobilier est en vedette depuis hier au parc Forello Expo, où se tient la 20e édition du Salon International de l'Habitat (SIH).

Double célébration au parc Forello Expo Tanjombato. Le Salon International de l'Habitat qui s'y tient depuis hier, fête en effet ses vingt années d'existence à Madagascar. Un anniversaire qui coïncide avec celui de la BFV Société Générale, qui célèbre également cette année sa 20e année de présence sur le paysage bancaire malgache.

Partenariats. Sponsor officiel de l'événement, la BFV-SG propose aux visiteurs une gamme complète d'offres adaptées au secteur immobilier. « Le marché de l'immobilier à Madagascar connaît une importante expansion de la demande, aussi il est important que les offres évoluent et s'adaptent au nouveau mode du travail des professionnels et aux besoins des particuliers », explique un responsable de la communication de la BFV Société Générale. Laquelle, à travers sa présence au Salon International de l'Habitat, « souhaite apporter une facilité d'accès pour les prêts d'équipements professionnels et l'accès à la propriété, tant pour les particuliers que pour les entreprises ». C'est dans cet objectif d'ailleurs qu'elle a noué plusieurs partenariats avec les professionnels de l'immobilier. Seimad, Master Immo, Inecco et Ivana, qui sont tous des grands noms de l'immobilier, et s'associent actuellement avec la BFV Société Générale pour optimiser et faciliter les démarches d'accès à la propriété. Ces partenaires co-animeront également des conférences avec la BFV sur le thème des offres de prêts immobiliers.

Crédits immobiliers. Parmi les offres proposées aux professionnels figure, entre autres, le prêt moyen terme « Immo » pour les aménagements et les constructions. Les particuliers ont droit à la gamme de crédits immobiliers Soahonenana. « Tany » pour l'acquisition de terrains, « Trano » pour la construction ou l'achat d'une maison et « Travaux » pour les rénovations, extensions et réparations de maisons. Par ailleurs, le Pack Ebène Or est assorti de trois mois de gratuité pour toute nouvelle souscription au Salon. A noter qu'une conférence sur le thème « Les prêts immobiliers BFV SG » se tient aujourd'hui à 16 heures à la mezzanine du Salon. Ouverte au grand public, cette conférence sera une occasion de se familiariser avec les prêts immobiliers destinés à la concrétisation des projets.