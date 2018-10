Madagascar: Mampikony - Vitrine des « zava-bita » de Hery Rajaonarimampianina

Pour sa quatrième journée de campagne électorale, Hery Rajaonarimampianina a mis le cap sur Mampikony pour rallier par la suite Ambato-Boeny. Les populations locales sont reconnaissantes pour les diverses réalisations que l'ancien Président a accomplies dans ces districts.

Décidément, le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina continue de faire salle comble dans chacune des localités qu'il visite tout au long de sa campagne électorale. Ils étaient des milliers de personnes, dont des élus et des notables, à l'accueillir et à l'attendre au stade de Mampikony, région SOFIA, pour sa quatrième journée de campagne. Ce n'était pas seulement des villageois du district de Mampikony. Les gens affluaient de toutes parts et de toutes les communes rurales du district pour rencontrer le seul Chef d'Etat qui a su répondre à leurs attentes, durant son régime. Toujours est-il que ce district constitue une vitrine des « zava-bita » de Hery Rajaonarimampianina. Tous sont convaincus de la nécessité de préserver ces acquis et de perpétuer ces réalisations de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina. Et pour ce faire, ils sont entièrement persuadés que voter pour le candidat n°12 est l'unique voie de s'assurer du développement du pays. Comme le développement ne se fait pas en un seul jour, les populations de Mampikony tiennent alors à reconduire le candidat n°12 afin de s'assurer de la continuité de ses réalisations.

Programme de société. Pour sa part, le candidat Hery Rajaonarimampianina a de nouveau abordé son programme de société, compilé dans sa vision Fisandratana, et dont le seul objectif est l'essor socio-économique de tout le peuple malgache. Il a rappelé que ledit district est l'un des premiers producteurs d'oignons, entre autres, et a promis aux paysans de faire en sorte de faciliter l'écoulement de ces produits. « Le peuple est aujourd'hui le seul détenteur de la clé du développement du pays », a-t-il laissé entendre à Mampikony, sous un tonnerre d'applaudissements de la foule enthousiaste.

Une foule immense a accueilli le candidat n°12 à Mampikony

Ambato-Boeny. Confiance mutuelle et symbiose totale entre le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina et la population du district d'Ambato-Boeny. Cela a été démontré hier par l'accueil très chaleureux et triomphal que les quelque 32 000 habitants du district et de ses 11 communes rurales ont réservé au candidat Hery Rajaonarimampianina au stade d'Ambato-Boeny, où il a tenu à rencontrer la population de ce district pour sa 4e journée de campagne. En effet, ces milliers de gens ont affirmé que les promesses de Hery Rajaonarimampianina, alors qu'il était au pouvoir, n'étaient jamais vaines et qu'il les a toujours tenues. Ils ont cité, à titre d'exemple, l'amélioration de la santé publique par la mise en place d'infrastructures sanitaires. Le 17 mai 2018, entre autres, est une date historique pour Ambato-Boeny. Fidèle à sa promesse, ce fut à cette date que le président Hery Rajaonarimampianina a remis le bloc opératoire flambant neuf avec tous les équipements et accessoires au CHRD II du district. Une action qui traduit, d'après la population, la grande sagesse du président Hery Rajaonarimampianina qui, contrairement à ses prédécesseurs, a toujours privilégié le développement humain des populations des zones rurales et enclavées. Depuis toujours et jusqu'à présent, ces gens reconnaissent l'humilité et la modestie chez le candidat n°12, lesquelles l'ont amené à taire ses propres ambitions au bénéfice du bien-être des villageois et des populations.