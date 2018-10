Afrique: Facebook ambitionne d'aider 1000 PME sénégalaises à travers « Booster Votre Business »

Le Sénégal et la Guinée sont les premiers pays d'Afrique francophone qui vont bénéficier du programme mondial de formation "Boostez Votre Business" de Facebook. Via les opportunités qu'offrent ses plateformes, ce géant des réseaux sociaux ambitionne d'aider mille Petites et moyennes entreprises (Pme) du Sénégal à donner un coup d'accélérateur à leur activité.

Aider 1000 Petites et moyennes entreprises (Pme) sénégalaises à décoller. C'est l'ambition que s'est donnée Facebook à travers son programme "Boostez Votre Business" lancé, pour la première fois en Afrique francophone, ce jeudi 11 octobre à Dakar, la capitale sénégalaise.

La Chargée des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique francophone, Aida Ndiaye renseigne que ce programme est instruit en partenariat avec l'initiative pour le développement local YEASAEY, afin de motiver et former les entrepreneurs.

Selon elle, Boostez Votre Business se déroulera à travers un ensemble de formations conçues sur mesure et dédiées aux PME, pour permettre aux entrepreneurs sénégalais et à la prochaine génération de leaders de se familiariser avec la technologie numérique et de la mettre au service du développement économique.

Avant d'ajouter que ces séances se répartiront sur des sessions qui se tiendront pendant 8 heures par ville, au bénéfice de plus de 1000 PME au Sénégal et en Guinée Conakry.

Aida Ndiaye de rappeler que « Chez Facebook, nous nous efforçons de stimuler l'innovation en accompagnant l'écosystème entrepreneurial au Sénégal et en Guinée Conakry, nous savons que les PME jouent un rôle clé dans l'économie en dynamisant la croissance économique et en créant de nouveaux emplois. Avec plus d'1,6 milliard de personnes dans le monde sur Facebook affiliées à une microentreprise, permettre à un plus grand nombre de PME dans ces pays de se lancer et de développer leurs activités ne peut avoir que des retombées positives sur l'économie ».

Dans la même dynamique, le Directeur de l'économie numérique du Sénégal informe que cette phase pilote qui sera mise en œuvre à Dakar, à Saint-Louis et Ziguinchor va permettre de doter les PME de capacités et d'aptitudes afin de mieux tirer profit au digital.

Auparavant, ce programme de formation qui a été mis en œuvre au Kenya, en Afrique du Sud, en Zambie, entre autres pays où, selon Sherry Dzinoreva, Gestionnaires de programmes politiques de Facebook en Afrique sub-saharienne, a bénéficié à 30 mille entreprises.

A l'en croire, il s'agit d'aller au contact des communautés et toucher plus de personnes pour outiller les PME.

Pour tirer plus de profits à l'outil canal-marketing que constitue Facebook, Karelle Vignon Vullierme des Gourmandises de Karelle invite les PME à être à l'affut de l'actualité de leur secteur et leur environnement immédiat.

Sami Badaoui de la structure Nova, spécialisée dans la commercialise des chaussures, pour sa part Facebook leur a permis de se développer à une vitesse inattendue. A cet effet, il compte s'en appuyer davantage pour surmonter les obstacles et aller à la conquête du marché sous régional.

Sur la même lancée, Sarah Diouf de Tongoro parle d'utiliser l'outil Facebook pour participer à la concrétisation du rêve africain en changeant le visage du continent.