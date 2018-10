Se prononçant sur la tenue ou non d'un référendum en 2019, la CODEL se dit favorable à « un vote de toute ou partie de la Constitution par l'Assemblée nationale en vue d'économiser des ressources actuellement nécessaires pour répondre aux nombreuses sollicitations des populations » et d'éviter d'exposer les paisibles populations dans cette période où l'insécurité commence à prendre du terrain.

Dans la même optique, la CODEL a appelé le gouvernement à rechercher, par tous les moyens et de toute urgence, les équipements appropriés à la situation actuelle et assurer la formation des FDS à leur utilisation.

«Il faut que les autorités trouvent de nouvelles approches dans la collaboration, aient de la subtilité et respectent les droits des populations ; il faut informer davantage les populations sur les manières de collaborer, assurer la protection des civils qui collaborent ainsi que leurs familles, éviter les coups de publicité qui exposent les populations aux représailles, etc. », a-t-il fait savoir.

Sur la collaboration entre FDS et population civile, le vice-président a indiqué qu'une méfiance continue d'exister et il a exhorté le président du Faso à trouver des solutions dans un contexte où la collaboration est nécessaire pour relever les défis.

Il s'agit, selon lui, « du renforcement de la collaboration entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et la population civile, du renforcement des capacités techniques et matérielles des FDS à répondre aux défis sécuritaires, de l'accélération du processus de réconciliation nationale ».

