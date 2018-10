Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Des milliers de femmes, de cœur avec les FDS

Ainsi, elles ont décidé de marcher pour dire Non au terrorisme et condamner avec la dernière énergie ces actes barbares qui continuent d'endeuiller notre chère patrie.

A l'endroit du gouvernement, le médiateur du Faso a fait des propositions allant dans le sens de la lutte contre le terrorisme, notamment l'état d'urgence dans certaines zones du pays et la mise hors d'état de nuire de ceux qui sont liés de près ou de loin à ces actes ignobles et ce, quel que soit leur rang.

Brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non au terrorisme, trop c'est trop, le Burkina Faso est et restera un Etat indivisible, etc. », ces femmes ont, à travers ces slogans, traduit leur amertume face à ces actes « ignobles » perpétrés par des personnes « sans foi ni loi » qui endeuillent chaque jour nos populations.

Le 11 octobre 2018, comme un seul homme, des milliers de femmes burkinabè ont battu le pavé pour dire non au terrorisme au Burkina Faso. Ces femmes, issues de plusieurs associations des différents quartiers de Ouagadougou et des provinces, ont pris d'assaut les rues de Ouagadougou pour exprimer leur ras-le-bol face aux différentes attaques terroristes qui ont causé d'énormes pertes en vies humaines au sein de nos populations.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.