Tunisie: Studieux et décontractés

Tous ont prôné un même discours sur notre prochain adversaire. Le message du staff technique national aux joueurs est clair : le Niger doit être pris très au sérieux, même s'il a encaissé une lourde défaite devant l'Egypte lors du dernier match sur le score sans appel de 6-0.

Un score qui en dit long sur la modestie de notre prochain adversaire aux éliminatoires de la CAN 2019. Toutefois, aucune équipe de football, quelles que soient sa grandeur et sa force, n'est à l'abri des mauvaises surprises. C'est pourquoi Faouzi Benzarti n'a pas hésité à varier ses exercices d'ordre technico-tactique. Si on sait que le pressing sur le porteur du ballon et la reconversion rapide de la phase défensive à la phase offensive étaient au menu de la séance de mardi dernier, on n'en sait pas davantage sur la suite du programme. Le huis clos caractérise les séances d'entraînement depuis avant-hier. C'est dire que Faouzi Benzarti compte bien cacher son jeu. Cela dénote aussi de l'importance que le sélectionneur national accorde à cette double confrontation contre le Niger.

Aucun risque n'est toléré

Faouzi Benzarti n'a pas hésité, encore une fois, à modifier sa liste des 23 pour des raisons de santé. Wahbi Khazri et Issam Jebali, blessés, ont cédé respectivement leurs places à Firas Belarbi et Jassem Hamdouni. Toutefois, on ne comprend pas toujours qu'il fasse à appel à deux gardiens réservistes dans leurs clubs, en l'occurrence Moez Ben Chérifia et Makrem Bediri.

Fermons cette parenthèse et intéressons-nous aux joueurs retenus pour cette double confrontation contre le Niger. Le seul joueur blessé qui se trouve avec le groupe est Ali Maâloul. Victime d'une déchirure musculaire contractée lors du match qui a opposé son club, Al Alhly du Caire, face à l'ES Sétif en demi-finale retour de la Ligue des champions, Maâloul devra s'absenter des terrains pour une durée allant de six à huit semaines.

Le staff technique national a convoqué quand même le joueur qui se trouve à Tunis depuis le début du stage de la sélection. Ali Maâloul est suivi de près par le staff médical de la sélection nationale.

Aucun risque n'est donc pris ni avec Ali Maâloul ni avec les deux autres joueurs blessés, Wahbi Khazri et Issam Jebali.

Bref, Faouzi Benzarti et son staff préfèrent mettre toutes les chances de leur côté. Ils n'ont retenu pour la double confrontation contre le Niger que les joueurs qui affichent la grande forme. Le staff technique national a voulu s'assurer de l'état de forme du latéral gauche, Ali Maâloul, qui a contracté une blessure avant le Mondial de Russie et a récupéré in extremis.

Ce qui importe le plus est que Maâloul récupère de sa blessure et qu'il retrouve sa grande forme. En attendant, Aymen Ben Mohamed doit saisir sa chance et démontrer que lui aussi peut faire l'affaire.