Ile Maurice: Rafick Goolfee fait une Precautionary Measure contre un policier

Le sexagénaire, qui est moniteur d'auto-école, a passé son chemin. Arrivé au passage pour piétons devant la MCB de la rue Edith Cavell, il dit s'être arrêté pour laisser traverser des piétons. Or, déplore Rafick Goolfee, le policier l'aurait arrêté quelques metres plus loin, lui déclarant qu'il avait commis une nouvelle infraction sur le passage pour piétons. Ce qu'a vivement contesté Rafick Goolfee.

Or, un policier à moto devait s'arrêter à sa hauteur. Ce dernier lui a déclaré qu'il commettait une obstruction et devrait payer une contravention. Rafick Goolfee refuse. Faisant remarquer au policier qu'il n'y avait ni double lignes blanches, ni marquage routier, la rue venant tout juste d'être asphaltée.

