Gabon: Législatives et locales 2018 - Un taux d'abstention réconfortant pour le "camp Jean Ping"

Au Gabon, les résultats des élections législatives et locales du 6 octobre dernier continuent de… Plus »

Pour les amis de Jean Ping, 90% des électeurs n'ont pas jugé utile d'aller au vote ; un scrutin considéré à leurs yeux, comme une tentative de légitimation du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba : "ce niveau élevé d'abstention traduit l'échec du projet du pouvoir illégitime et ses alliés, visant à faire oublier d'une part, l'élection présidentielle qui a vu le triomphe du Président Jean PING avec un taux de plus de 65% sur une participation supérieur à 70% sur l'ensemble du territoire ; d'autre part, les massacres de plusieurs dizaines de Gabonais dont le seul tort était de revendiquer la vérité des urnes", dit le communiqué.

