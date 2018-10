Ile Maurice: Journée internationale de la prévention des catastrophes 2018 - Plusieurs activités au programme

communiqué de presse

Le ministre de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, de l'Environnement et du Développement durable, M. Etienne Sinatambou, procèdera le 13 octobre 2018 à la distribution de Community Disaster Response Team kits à des volontaires de la région de Bel Ombre qui ont suivi une formation sur le Community Disaster Response Programme, cela dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes 2018.

Par ailleurs, un exercice de simulation se tiendra à Bel Ombre le même jour. Un autre exercice de simulation d'inondation aura lieu à La Caverne, Vacoas, en vue de renforcer la préparation des autorités et celle des habitants vulnérables.

Pour commémorer cet événement, le National Disaster and Risk Reduction Management Centre (NDRRMC) sous l'égide du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies de développement, a organisé du 8 au 12 octobre 2018 une formation sur l'évaluation des besoins après une catastrophe (Post Disaster Needs Assessment-PDNA).

La formation a réuni une soixantaine de participants de diverses organisations gouvernementales et privées. L'objectif était de développer une méthodologie complète de PDNA en vue de mettre en place des stratégies plus efficaces de réduction et d'atténuation des risques de catastrophes

Journée internationale de la prévention des catastrophes

En 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a promulgué le 13 octobre Journée internationale de la prévention des catastrophes afin de promouvoir une culture mondiale de la prise de conscience des risques et de la prévention des catastrophes.

Le thème retenu cette année est 'Réduire les pertes économiques dues aux catastrophes' qui reflète l'un des objectifs de cette campagne, à savoir la réduction des pertes économiques dues aux catastrophes en proportion du Produit Intérieur Brut d'ici à 2030.

Le thème 2018 s'inscrit dans un cadre élargi de la campagne intitulée « Sendai sept », lancée par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes en 2016.

Cette campagne vise à sensibiliser les mesures prises pour réduire la mortalité dans le monde, axée sur les sept objectifs du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes.

Les catastrophes font de nombreuses victimes, compromettant le bien-être et la sécurité de personnes, de collectivités et de pays entiers.

Plus de 1,35 millions de personnes ont péri au cours des dernières 20 années. Souvent exacerbées par les changements climatiques, les catastrophes ne cessent de croître en fréquence et en intensité et entravent les progrès réalisés sur le plan du développement durable.