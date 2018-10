Afrique: Caid Essebssi à Erevan - La Tunisie vous accueillera en 2020 comme elle sait bien le faire en toute amitié et hospitalité

Tunis/Tunisie — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s'est félicité, vendredi, à la clôture des travaux du XVIIIe Sommet de la Francophonie, de l'organisation, en Tunisie, du prochain sommet qui coïncidera avec le 50e anniversaire de la création de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La Tunisie, a-t-il dit, s'engage à ne ménager aucun effort pour la réussite de cette importante échéance afin qu'elle soit porteuse du message que la Francophonie d'aujourd'hui voudrait transmettre au monde, en tant que vecteur de paix, de stabilité et de développement mais aussi en tant qu'interprète des aspirations et des espoirs de nos peuples et de notre jeunesse.

Après avoir félicité la Rwandaise Louise Mushikiwabo pour son élection ce vendredi à la tête de l'OIF, Le président Caïd Essebsi a réitéré l'engagement de la Tunisie à œuvrer à la consécration des nobles valeurs et principes de la Francophonie.

« Nous continuerons à nous investir et à nous déployer pour la consolidation d'un espace francophone respectueux des droits de l'homme et soucieux de répondre aux attentes de ses peuples en matière de développement durable, de prospérité et d'égalité des chances », a-t-il soutenu en substance.

Le chef de l'Etat a invité l'assistance à rendre un hommage aux pères fondateurs de la Francophonie, dont Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, Hamani Diori et tant d'autres illustres leaders qui concevaient la Francophonie comme un dénominateur commun entre nations et peuples épris des valeurs de la paix et de la solidarité.

Tout le mérite leur revient pour leur rôle de pionniers et de visionnaires ayant permis l'éclosion d'un espace de dialogue, d'échange et de solidarité entre nos pays et nos peuples, a-t-il poursuivi.

La Tunisie vous accueillera, en 2020, comme elle sait bien le faire, en toute amitié et hospitalité, a lancé Caid Essebsi, remerciant les Etats membres de l'OIF "pour la confiance témoignée à l'endroit de mon pays, en lui accordant l'honneur de l'organisation du prochain Sommet en 2020".

Il a, dans ce sens, assuré que les préparatifs pour la bonne organisation et la réussite du Sommet 2020 ont d'ores et déjà démarré, tant au niveau de la substance que des aspects logistiques, avec la mise en place imminente d'un comité national d'organisation.

Après l'allocution du président Caid Essebssi, les participants ont assisté à la projection d'un documentaire sur la Tunisie, son histoire, son économie et ses principaux sites naturels et archéologiques.