Afrique: Elim CAN 2019 - L'Algérie veut retrouver la dynamique de la victoire

Algérie affronte ce vendredi soir le Bénin avec la ferme intention de retrouver la dynamique de la victoire, en match comptant pour la 3e journée des qualifications de la CAN 2019.

La sélection algérienne va retrouver le stade Mustapha-Tchaker de Blida ce soir où elle affronte le Bénin. Sous la houlette du nouveau sélectionneur national Djamel Belmadi, les Verts auront à cœur de retrouver d'abord la joie de jouer et reconquérir leur public, après une longue période de disette, pour ce premier acte face au Bénin, en attendant la seconde manche mardi prochain à Cotonou.

«Ces deux matchs sont importants mais pas décisifs. Ils seront importants sur le plan comptable pour assurer notre qualification mais aussi pour ouvrir une nouvelle page avec le public qui sera en nombre à venir vous soutenir, » a confié Djamel Belmadi dans des propos relayés par Le Buteur.

Pour son second rassemblement à la tête des Fennecs, le nouveau technicien de l'Algérie devra s'extirper du piège lié à une double confrontation face au Bénin comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019.

Avec une première manche, prévue vendredi soir, au stade Mustapha Tchaker de Blida. Dans son antre fétiche où elle n'a jamais perdu, l'Algérie visera la victoire pour prendre seule les commandes de sa poule avant un périlleux voyage, quatre jours plus tard, à Cotonou.

«Tout autre résultat qu'une victoire sera pour nous un échec, alors il va falloir montrer plus d'efficacité et garder notre solidarité retrouvée. Il faut aussi profiter du retour devant notre public pour instaurer et mettre en place une nouvelle dynamique de succès, a ajouté Belmadi.

On n'a pas d'autres choix, on est dans une situation qui impose des victoires pour nous et pour le peuple. Pour pouvoir le faire on doit garder l'esprit de combativité et de solidarité et avancer vers l'avant.

Nos supporteurs attendent beaucoup et nous devons être à la hauteur. Il faut aussi profiter du retour devant notre public pour instaurer et mettre en place une nouvelle dynamique de succès.»

Cette rencontre de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 sera dirigée par un trio arbitral guinéen conduite par Ahmed Sekou Touré, assisté de ses deux compatriotes Aboubacar Doumbouya et Sidiki Sidibé.