Algérie/Bénin: Elim.CAN 2019 - Belmadi et la nécessité de satisfaire le public

Nommé à la tête des Fennecs il y a quelques semaines, Djamel Belmadi a effectué sa grande première avec l'équipe nationale algérienne contre la Gambie il y a un mois à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Mais c'est contre le Bénin que Belmadi fera sa première sortie devant le public algérien ce vendredi. Ce sera au stade Moustapha Tchaker. Et le sélectionneur tient à obtenir une victoire à tout prix pour satisfaire le public.

«On n'a pas d'autres choix, on est dans une situation qui impose des victoires pour nous et pour le peuple. Pour pouvoir le faire on doit garder l'esprit de combativité et de solidarité et avancer vers l'avant. Nos supporteurs attendent beaucoup et nous devons être à la hauteur.

Il faut aussi profiter du retour devant notre public pour instaurer et mettre en place une nouvelle dynamique de succès », a-t-il rappelé à ses joueurs avant le match contre les Ecureuils.