Afrique: Elim CAN 2019/Chaona - « Notre objectif est clair : gagner ce match à Blida »

Le Bénin défie l'Algérie, ce vendredi soir dans le cadre de la 3eme journée des éliminatoires de la CAN 2019. Cette rencontre entre Écureuils aux Fennecs au stade de Blida s'annonce décisif. Pas de quoi effrayer les visiteurs.

Et pour bien aborder ce duel, les Écureuils du Bénin sous la direction du sélectionneur Michel Dussuyer n'ont pas manqué de prendre leur disposition. Aussitôt après leur descente de l'avion ce mercredi à Alger en provenance de Paris, les Écureuils ont affiché assurance et sérénité

Pour Mohamed Chams-Deen Chaona, le Bénin s'attend à un match difficile face à l'Algérie, favorite du groupe, mais le milieu de terrain de la sélection du Bénin qui évolue au sein du club tunisien du Stade Gabésien être confiant à nos confrères du Buteur.

« Le match se présente dans les meilleures conditions possibles. On est bien et prêts à venir prendre les trois points. Notre objectif est clair : gagner ce match à Blida, sinon revenir à la maison avec un point au minimum, a déclaré le joueur.

On sait pertinemment que ça va être compliqué, mais on vient pour gagner. On est des footballeurs professionnels et on vient avec beaucoup de motivation.

Sachez qu'on n'est pas une petite nation aussi. On n'est pas venus en Algérie pour des vacances mais pour jouer crânement nos chances afin de ramener un bon résultat, a ajouté le milieu de terrain des Écureuils.

On est des footballeurs et on vient ici pour jouer notre football habituel, c'est tout. On connaît nos forces et on a nos certitudes, c'est tout. On est venus pour la qualification. On veut être les premiers du groupe, pas les deuxièmes. »

Ce qui est clair, c'est l'équipe qui s'imposera à l'issue de ce duel qui va prendre toute seule la tête du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019 fermé pour l'instant par le Togo (1pt) et la Gambie (1pt). Le Bénin, qui pourra aussi se contenter du match, nul, à 4 points ainsi que l'Algérie en quête d'assurance.