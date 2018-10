Tunisie: Volonté commune de hisser la coopération bilatérale au stade d'un partenariat privilégié

Les deux parties ont passé en revue les développements de la situation dans la région, notamment en Libye. Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux présidents ont réaffirmé leur soutien aux efforts déployés par le Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Ghassen Salama, pour impulser le processus politique en Libye et parvenir rapidement à un consensus entre les protagonistes libyens pour réaliser la stabilité et la sécurité dans ce pays.

De son côté, le président Béji Caïd Essebsi a souligné la solidité des liens d'amitié historiques qui unissent la Tunisie et la France, faisant part de la volonté commune d'approfondir la coopération bilatérale et de la hisser au niveau d'un partenariat privilégié dans les domaines économique, social, culturel et sécuritaire.

