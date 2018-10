Tunisie: Maladie de la vache folle - Aucun cas enregistré

On compte trois sortes d'affection faisant partie de la vache folle, dont une seule est liée aux vaches, à savoir «Disease Creutzfeldet-Jacob variant» dont l'origine est due probablement à la consommation des cellules du cerveau et des nerfs de la vache contaminée par la maladie qui porte son nom (Spongiform encephalopathy).

Dans ce cas, des échantillons seront prélevés et envoyés au laboratoire relevant de l'Ecole nationale de la médecine vétérinaire à Sidi Thabet pour effectuer les analyses d'usage. Enfin, une autre disposition qui consiste en l'interdiction de l'importation des vaches et dérivés des pays classés potentiellement touchés par cette maladie.

L'autre disposition prise consiste en la mise en place d'un réseau de veille et de contrôle des maladies de ce type chez les animaux ruminants, et ce, dans le but de prévenir cette maladie.

D'autres cas de maladie ont suivi cette première découverte, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays européens. La maladie de la vache folle, connue aussi sous le nom de «Bovine Spongiform encephalopathy», se caractérise par un condensé de protéines (Prion) dans le cerveau, et ce, durant une longue période.

