Tunisie: Une plateforme au service du développement durable

Ces derniers sont, rappelons-le, les conséquences de l'activité humaine. Pour atténuer les catastrophes naturelles et contribuer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique, le Citet, poursuit le responsable, a introduit une nouvelle composante qu'est la technologie du climat. Nous avons même intégré le Centre des Nations unies sur les technologies et le réseau climatiques».

M. Hassini a indiqué qu'il convient aussi d'orienter la stratégie en fonction de plusieurs paramètres et enjeux dont le plus saillant est la rude concurrence régissant le climat des entreprises productrices des technologies environnementales, mais aussi en fonction des méthodes de production dans tous les secteurs.

Il s'agit d'un défi refixé pour combler les défaillances identifiées via l'étude d'une évaluation précitée. «La plateforme demande des ressources matérielles et humaines considérables, à même d'étoffer les moyens limités du centre. Aussi, allons-nous, poursuit le responsable, élaborer tout un dossier lequel sera remis au gouvernement dans l'espoir de bénéficier, désormais, d'une subvention».

Notre pays compte, justement, parmi les pays en besoins de transfert technologique en raison de son appartenance à la région Mena et l'Afrique sub-saharienne. Il l'est encore davantage notamment dans un contexte mondial et régional à dominante concurrentielle. Le Citet a, jusque-là, failli à ses missions d'actant influent sur les entreprises en matière de perfectionnement technologique.

Plus qu'une nécessité, il s'agissait, en ces temps-là, d'un droit fraîchement acquis et imposé lors du Sommet de Rio en 1992, lequel met les pays producteurs des technologies environnementales face à leurs responsabilité de transférer ces précieux outils aux pays en voie de développement.

Loin de se limiter aux seuls principes scientifiques, cette équation devait réunir trois composantes élémentaires et stratégiques, à savoir l'économique, le social et l'environnemental.

L'objectif étant d'identifier les points de force et ceux de faiblesse et de relancer l'institution sur des bases solides. Instaurer une stratégie nouvelle, épousant parfaitement les objectifs onusiens du développement durable à l'horizon 2030 ainsi que les besoins nationaux cernés en matière de technologies environnementales, devient, ainsi, un tournant salvateur.

