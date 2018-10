Afrique: Elim CAN 2019 - Le Rwanda à Conakry pour se relancer

Et nous ce n'est pas le cas. Mais nous avons tout de même corrigé les erreurs de nos précédentes sorties et c'est à nous de travailler dur pour faire le résultat. Nous vous invitons à venir demain pour suivre ce match, parce que nous avons des arguments à faire valoir », a promis l'entraîneur.

Même si son équipe a raté ses deux premières sorties, Mashami Vincent pense que la qualification à la CAN 2019 n'est pas encore perdue. Mais, il est conscient tout de même que la rencontre de Conakry ne sera pas plus facile que les deux précédentes.

Nous sommes préparés pour ce match, on est venus ici à Conakry concentrés, même si nous savons qu'il est difficile de jouer contre une équipe qui joue chez elle, devant ses fans et qui est devant nous au classement. Ce n'est pas facile mais nous allons saisir notre chance », a indiqué le coach du Rwanda.

« Nous sommes venus à Conakry dans l'espoir de faire un bon match et de se relancer dans la course à la qualification.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.