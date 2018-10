Burkina Faso: XVIIème sommet de la Francophonie La Serbie reconnaissante au pays

Ce projet d'accord, a-t-il expliqué, est en étude au sein des services techniques et il était important de son avis, de faire le point et d'arrêter un agenda pour aller vite vers sa conclusion.

« Il y a eu des discussions de par le passé, entre le vice Premier ministre et moi sur un projet d'Accord cadre général portant entre autres, sur l'éducation à travers l'obtention des bourses et des exemptions de visas entre les deux pays », a indiqué Alpha Barry à la fin de l'audience.

Bien plus, il a profité de cette rencontre avec Alpha Barry pour solliciter du Burkina, son soutien continu afin que la Serbie puisse devenir un membre à part entière de la francophonie. Outre ce sujet, les deux diplomates entourés de leurs proches collaborateurs ont évoqué, la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Serbie.

En marge des travaux du sommet des chefs d'Etats et de gouvernement tenu à Erevan, son vice Premier ministre et ministre des affaires étrangères est allé le 11 octobre 2018, dire toute la satisfaction de son pays pour le rôle joué par le Burkina Faso pour que son pays puisse accéder à ce statut.

