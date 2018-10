Burkina Faso: Kalam - La «Pog-paala» du Kunde est dans les backs avec son bébé «Woub-Ri»

A quand la fin des noces ? A quand sera levé le voile au public ? Mystère et boule de gomme... En attendant, l'œuvre est dans les backs et est à déguster sans modération.

Désormais mariée à la musique avec les bénédictions de sa majesté le Moro Naaba Baongho et conformément à la tradition, son visage reste voiler et ne sera découverte qu'après ses noces.

Au carrefour du moderne et du traditionnel, la musique de Kalam est un savant mélange des rythmes de son Faso natal et ceux d'ailleurs d'où, la convenance du style «World-Music» ou «Musique du monde».

Je pense donc que c'est une combativité et il faut l'accompagner parce qu'elle a de l'avenir. Chacun à sa chance sur le marché discographique et Kalam a sa chance surtout à cause de sa spécificité», a témoigné la marraine.

