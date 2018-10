Afrique: Burkina/Botswana - La FBF donne des consignes de sécurité

Un seul parking sera aménagé pour recevoir et sécuriser l'ensemble des voitures et engiins admis dans le stade

Une zone piétonne strictement interdites aux engins et aux véhicules sera délimitée par des barrières sur un rayon d'1 km autour du stade ; avec. deux possibilités d'accès du côté de l'Ecole Nationale de Police et de l'INJEPS

Pour sauvegarder l'intégrité du match entre le Burkina Faso et le Botswana prévu le samedi 13 octobre à 18h au stade du 4 août et pour contenir efficacement la grande mobilisation annoncée des supporters, des mesures sécuritaires ont été prises par la Fédération Burkinabé de Football pour fluidifier le passage et l'accès au stade.

