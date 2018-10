Mali: Les cheminots exigent la reprise du trafic ferroviaire

Les cheminots maliens ne finissent pas de dénoncer la situation prévalant au niveau de la société Dakar -Bamako- ferroviaire. Ainsi, les responsables du Syndicat des travailleurs du chemin de fer (SYTRAIL) viennent de refaire surface pour exprimer leurs préoccupations en exigeant la reprise effective du trafic ferroviaire.

En juin dernier, les cheminots sont descendus dans les rues de Bamako, bloquant certaines voies à l'aide de barricades (wagons) pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaires. Aussi, à la veille de la fête de tabaski, les cheminots ont organisé un sit-in pour réclamer leurs arriérés de salaires.

Cette fois-ci, les responsables syndicaux et quelques militants se sont regroupés lundi dernier dans la cour du ministère des Transports pour livrer leur message. Sur une banderole, on pouvait lire« Une promesse non tenue : la relance des chemins de fer du Mali, une impérative pour la survie de la région de Kayes ».

L'arrêt du trafic ferroviaire, la dégradation du rail et autres matériels de travail ainsi que le non respect du cahier de charge du concessionnaire sont, entre autres, des préoccupations du SYTRAIL et des populations de la région de Kayes.

S'exprimant à ce sujet, Mahamane Dienta, secrétaire général du SYTRAIL, affirme : « les trains ne circulent plus en raison de l'arrêt du travail à Bamako-Dakar ferroviaire ».

Avant de déplorer la situation : « Pire, en plus de l'abandon de l'entretien régulier du chemin de fer, le concessionnaire qui a bénéficié de l'exploitation de la ligne ne respecte pas son cahier de charge ».

Depuis la privatisation en 2007 de la ligne de chemin de fer reliant la capitale malienne à celle du Sénégal, le train ne circule plus normalement.

Selon les syndicalistes, le trafic des marchandises s'est arrêté en 2018, tandis que les trains voyageurs se sont arrêtés bien avant. Les cheminots et la population de la première région du Mali exigent aujourd'hui une reprise effective du trafic ferroviaire.

Pour rappel, dans le cadre d'un partenariat Public-privé, le Gouvernement du Mali a acheté trois locomotives. La réception desdites locomotives toutes neuves a été faite, le mardi 24 juillet 2018, à Prétoria en Afrique du Sud, par l'ancien ministre des Transports et du Désenclavement Moulaye Ahmed Boubacar.