Cote d'Ivoire/Centrafrique: CAN 2019 - Les Éléphants attendent les Fauves de pied ferme

Une chose est sûre : les Eléphants sont déterminés à mettre le pied à l'étrier dans la solidarité, la discipline et la modestie, pour «anéantir» Geoffrey Kondogbia (le fer de lance), Cédric Yambéré, Junior Gourrier, Amos Youga et leurs équipiers.

Telle est la préoccupation de nombre d'observateurs et surtout des supporters ivoiriens. En toute conscience, Jean -Jacques Tizié, le responsable des gardiens de but en sélection, décidera.

Entre un Sylvain Gbohouo (TP Mazembé) qui doute, Sangaré Badra (remplaçant dans le championnat professionnel d'Afrique du Sud) et Cissé Abdoul Karim (meilleur gardien du championnat écoulé et titulaire incontesté à l'Asec) qui sera titulaire pour cette bataille décisive ?

Ghislain Konan (Reims), l'étoile montante, occupera le couloir gauche pour apporter sa technicité et son appétit offensif. Afin de créer, par moments, le surnombre en attaque. Pendant ce temps, l'axe central sera l'affaire d'Eric Bertrand Bailly (Manchester United) et de Wilfried Kanon (Ado La Haye), un duo assez complémentaire.

Les deux pays (une victoire et une défaite chacun, trois points) se partagent la deuxième place dans le groupe H. Les Ivoiriens qui évolueront à domicile et soucieux de se détacher en vue de la qualification, n'ont qu'un seul objectif : gagner.

