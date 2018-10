Mali: Des structures de santé dotées d'ambulances médicalisées

Visiblement requinqué, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'exclame : «C'est cela la promotion des soins de santé primaires. Et c'est cela l'accélération de l'atteinte de couverture universelle sanitaire et de la réforme du système de santé.

Pour un coût total de plus de 760 millions de FCFA, les 15 ambulances seront réparties entre les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. Elles renforceront les capacités de transport des malades dans les situations de référence.

La cérémonie de remise était présidée, mardi dernier dans son département, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pr Samba Ousmane Sow, en présence du secrétaire général, Dr Mama Coumaré et des représentants des structures bénéficiaires.

Le développement des structures de santé, à tous les niveaux, passe par l'amélioration des moyens logistiques. Fort de cette conviction, le gouvernement du Mali, à travers le département de la Santé et de l'Hygiène Publique, vient de doter des structures de santé de l'intérieur et du district par l'acquisition de 15 nouvelles ambulances dont 5 médicalisées.

