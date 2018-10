Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair… Plus »

Avant de demander à la Commission électorale indépendante (Cei) et au gouvernement de veiller à la transparence desdites élections et à la sécurité des électeurs.

À propos de l'annonce d'un congrès ordinaire projeté par des personnes suspendues du parti, il a indiqué que dans les textes du Pdci, seul le Bureau politique qui est l'organe de décisions entre deux congrès est habileté à convoquer un congrès et non un individu.

Ces résolutions, faut-il le rappeler, portent sur la dénonciation de l'Accord politique du 12 avril 2018 pour la création du parti unifié, Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et l'endossement du retrait du Pdci-Rda du processus de mise en place du parti unifié; le mandat donné au président Henri Konan Bédié pour engager des négociations pour la mise en place d'une plateforme de collaboration avec les forces vives de la nation et les partis politiques qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et pacifique; le report du 13ème Congrès ordinaire du Pdci-Rda après l'élection présidentielle de 2020; la prolongation du mandat du président du parti; la prolongation des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti.

