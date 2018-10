Afrique: Cop 24 - Une dernière chance pour concrétiser l'accord de Paris

Une nouvelle série de rencontres internationales sur le climat a démarré. Or l'outil de financement des projet entre le Nord et le Sud fait déjà face à des problèmes de gouvernance.

Les sommets précédents, de Marrakech et de Bonn, s'étaient centrés sur l'adoption d'un calendrier pour l'application de l'accord de Paris et sur les conséquences de la décision du président américain, Donald Trump, de se retirer de cet accord.

Ces textes sont, en général, techniques. Il faut par, exemple, expliquer aux pays la manière dont ils pourraient comptabiliser et communiquer leurs émissions de gaz à effet de serre ou décrire des mesures que doivent prendre les gouvernements pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement à "bien en deçà de 2°C" et si possible 1,5°C.

