Algérie: Le Président Bouteflika félicite le président du gouvernement espagnol pour la fête nationale de son pays

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans lequel il lui a exprimé sa volonté de continuer à œuvrer pour le développement et la promotion des relations politiques et économiques entre les deux pays.

"La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple espagnol ami", a écrit le chef de l'Etat dans son message.

Le Président Bouteflika a rappelé, dans son message, que l'Algérie et l'Espagne "sont liées par des relations traditionnelles d'amitié et de coopération assises sur un dialogue politique de qualité et un vaste partenariat économique et commercial substantiel en plein essor et mutuellement avantageux".

"La 7e réunion bilatérale de haut niveau, tenue récemment à Alger, a assurément marqué une étape qualitative nouvelle dans l'approfondissement de notre dialogue politique et le renforcement d'une coopération économique aussi vaste qu'ambitieuse", Le Président Bouteflika

"Je sais l'intérêt personnel que vous portez aux relations de votre pays avec l'Algérie. Je tiens, pour ma part, à vous assurer que je continuerai, comme par le passé, à apporter ma contribution au développement et à la promotion de nos relations politiques et économiques", a conclu le président de la République.