Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Le Congo doit enchaîner

Valdo Candido, le sélectionneur du Congo : « L'équipe du Liberia est très difficile à battre. Je savais que si on exerçait le pressing dès les quinze ou vingt minutes, on allait faire la différence.

Le coach congolais a bien fait son travail et ses joueurs ont bien respecté les consignes. Nous avons perdu et allons repartir pour le Liberia pour nous assurer qu'à la maison, nous ferons mieux ».

Depuis, plus rien en compétitions officielles. Le Congo a disputé huit matches dont six des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et deux de la CAN 2019 sans victoires. Après ce succès, il a intérêt à rééditer l'exploit à Moronvia, le 16 octobre, lors de la quatrième journée pour renforcer ses chances de qualification.

Passeur décisif sur le premier but, Thievy Bifouma s'arrachait pour provoquer le coup franc ayant permis à Junior Loussoukou de déposer le ballon sur la tête de Prince Oniangué pour le troisième but, à la 89e mn. Les Congolais auraient espéré mieux si Baudry Marvin, servi par Dylan Saint Louis, n'avait pas miraculeusement loupé lui aussi le cadre.

Valdo Candido avait, par la suite, fait son mea culpa quant à la non convocation de ce leader. Vinny Ibara n'avait plus été, lui aussi, convoqué depuis la départ de Pierre Lechantre. Les deux Prince faisons la paire ont surgi au bon moment.

Ils ont dominé les Lone stars du Liberia 3-1, dans un duel des mal classés du groupe G qui comptait pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) grâce à un très bon Merveil Ndockyt couplé au retour gagnant de Prince Oniangué et de Prince Vinny Ibara.

