Algérie: Ligue 1 (10e journée) - MC Alger-Nadh (2-1), ES Sétif-CS Constantine (2-0)

Le CR Belouizdad continue de manger son pain noir et reste scotché à la 16e et dernière position avec 3 points seulement.

Mercredi, l'USM Alger s'était imposée au stade du 20-Août-1955 devant le CR Belouizdad sur un but marqué par Yaya à la 37e minute de jeu, consolidant ainsi sa 2e position au classement général avec 19 points, à trois longueurs du leader, la JS Kabylie (22 pts), mais avec deux matchs en retard à disputer contre le MO Béjaïa et l'USM Bel-Abbès.

En début d'après-midi, l'Olympique Médéa et le MC Oran ont fait match nul 1 à 1. L'OM garde sa 11e place au classement général avec 10 points et un match en retard, alors que le MC Oran occupe la 8e place avec 12 points.

Les buts du match opposant l'ESS au CSC ont été l'œuvre de Rebaî (48' et 60').

