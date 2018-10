Algérie: L'investissement en l'élément humain, clé de voûte pour relever les défis

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, jeudi à Alger, que "l'investissement en l'élément humain était la clé de voûte pour relever le défi de la qualité et concrétiser la politique du développement durable dans le secteur du Tourisme".

Présidant en compagnie du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, le lancement de la 3e phase du programme de formation au profit de quelque 3300 professionnels et fonctionnaires sous la supervision du Groupe Hôtellerie, Tourisme et thermalisme (HTT), en partenariat avec le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue, M. Benmessaoud a mis en avant l'importance crucial qu'accorde le Plan d'orientation de l'aménagement touristique 2030 à la stratégie de formation, en la plaçant en priorité première afin de doter les établissement hôteliers et touristiques d'une main-d'œuvre et d'un encadrement compétents, répondant aux exigences du Tourisme moderne.

Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de s'adapter à l'ambitieux programme d'investissement dans le secteur touristique et de hisser la qualité des prestations aux standards internationaux.

Le ministre a rappelé également que "la stratégie de développement du secteur appréhende la formation touristique, hôtelière et thermale comme l'un des fondements du Plan qualité qui passe, impérativement, par la dotation des établissements touristiques de compétences à la hauteur des besoins du secteur afin de relever le défi de la qualité".

Evoquant les accords de partenariat et de coopération avec le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels et celui du l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de parfaire le niveau des cadres et travailleurs du Tourisme, le ministre a fait état de la concrétisation d'un nouveau partenariat avec le secteur de la formation visant la création de filières de formation d'excellence dans les métiers de l'hôtellerie, tourisme et thermalisme".

Une convention a été conclu avec le département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Groupe Hôtellerie, Tourisme et thermalisme (HTT) et l'Institut national du Tourisme pour la formation des étudiants en post-graduation dans les spécialités du tourisme et de l'hôtellerie et pour leur offrir des stages pratiques dans les établissements hôteliers et des complexes touristiques, a-t-il encore ajouté.

Soulignant l'importance de l'investissement en l'élément humain conformément à l'ambitieux programme en cours de réalisation à travers l'ensemble du territoire national afin de doter les nouvelles infrastructures touristiques de personnels compétents dans toutes les filières du tourisme.

M. Benmessaoud a fait état de l'approbation, à ce jour au niveau national, de plus de 1800 projets pour un investissement de 1400 milliards de dinars, offrant 111.000 nouveaux emplois et plus de 270.000 lits.

Quelque 800 nouveaux hôtels ont été réalisés au niveau national offrant 103.000 lits et 44.000 emplois, a-t-il ajouté, précisant que 11 établissements hôteliers, représentant 12.000 lits, ont été réalisés dans le cadre du partenariat avec des étrangers.

Rappelant le plan de modernisation des établissements hôteliers du secteur public, le ministre a mis en avant "l'intérêt qu'accorde le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au secteur du Tourisme dans le cadre de la diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures".

De son côté, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a indiqué que la filière Hôtellerie, Restauration et Tourisme représentait à elle seule 26 spécialités de formation professionnelle, évoquant l'institution, cette année, du Certificat d'aptitude professionnelle et de maîtrise professionnelle et du diplôme de technicien ou de technicien supérieur.

Rappelant que le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels comptait 26.000 jeunes dans différentes spécialités, et que 11.000 sont diplômés chaque année, M. Mebarki s'est félicité du partenariat existant avec le secteur du Tourisme visant à définir les besoins en ressources humaines, à actualiser et moderniser les programmes de formation aux exigences professionnelles et à développer les stages pratiques en milieu professionnel au profit des apprenants afin d'acquérir le professionnalisme et l'efficacité requis".

A cette occasion, deux accords de partenariats ont été signés avec le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Institut national du Tourisme, le premier prévoyant la formation des étudiants en post-graduation dans la spécialité de gestion touristique et l'ouverture des établissements hôteliers aux étudiants pour les stages pratiques, et le deuxième, avec le département de la formation professionnel et le Groupe HTT, pour la création de filières de formation continue d'excellence dans le domaine du Tourisme en réponse à la demande des établissements hôteliers.