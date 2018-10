Algérie: Sixième édition du prix Mohamed Dib - Les lauréats honorés à Tlemcen

Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, a relevé,… Plus »

Elle a souligné que la création du prix littéraire portant le nom du romancier algérien Mohamed Dib (1920-2003) est une opportunité pour primer des écrivains algériens jeunes créateurs dans trois langues (arabe, tamazight et français), signalant que l'association "la Grande Maison" recense, depuis sa création en 2001, quelque 250 adhérents répartis sur des activités du théâtre, dessin, photographie et écriture.

Les organisateurs ont prévu le deuxième jour de cette manifestation culturelle vendredi une rencontre de préparation du centenaire de la mort de Mohamed Dib et un exposé du projet "la grande maison de la photo" , ainsi qu'une soirée andalouse sur le patrimoine et la continuité animée par Idriss Zahmani qualifié à la finale de l'émission "Alhan oua Chabab", Leila Borsali et cheikh Toufik Benghabrit, a fait savoir la présidente de l'association, Benmansour Sabeha.

La cérémonie de remise du prix a été également mise à profit pour honorer les participants à cette édition par des prix symboliques et la présentation de la pièce théâtrale "Batima" (immeuble) écrite par des jeunes adhérents à l'atelier du théâtre de l'association "La grande maison" dont les faits tournent autour de différences sur le mode de vie de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de leurs maisons.

Le représentant du ministère de la Culture, Hakim Miloud a souligné, à cette occasion, que le prix Mohamed Dib a été officialisé au titre des activités parrainées par le ministère de tutelle au même titre que d'autres prix dont ceux de Assia Djebbar et de Tahar Ouattar pour encourager les créateurs et les romanciers.

Ces trois œuvres ont été choisies parmi une liste de neuf participants à ce concours organisée par l'association de wilaya "La grande maison" et les lauréats ont reçu un montant de 1 million DA financé par l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA) ont indiqué les organisateurs.

