Angola: Le Gouvernement réaffirme la neutralité et l'impartialité religieuse

Luanda — L'Etat angolais est neutre et impartial sur la pratique religieuse, sans discriminer aucune confession, dès qu'elle assume son rôle et ne porte pas atteinte aux droits humains et des citoyens consacrés dans la constitution de la République, a affirmé jeudi à Luanda, la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira

La gouvernante a tenu ces propos à l'ouverture de la conférence sur la problématique du phénomène religieux en Angola à laquelle elle a représenté le Chef de l'Etat, João Lourenço.

« Si d'un côté on défend la liberté de religion, de l'autre il est nécessaire qu'il y ait conscience que la religion et les confessions religieuses ne doivent pas s'immiscer dans les affaires de l'Etat », a-t-elle dit.

Selon elle, les confessions religieuses sont des partenaires privilégiées de l'Etat parce qu'elles ont une importante mission consistant à contribuer à l'harmonie sociale et à la paix de l'esprit des citoyens.

Pour la gouvernante, il est inadmissible qu'il y ait de dénominations illégales et moins encore à exercer l'activité commerciale ou porter atteinte aux droits humains et principes d'urbanité et de coexistence.

« L'Etat a pour mission de garantir le respect à travers la constitution et par les droits des citoyens, ne permettant pas la promiscuité qui se vérifie presque dans tout le pays. Nous devons sauvegarder le respect des principes de la pratique religieuse séculier, soit dans le domaine spirituel ou dans la couche sociale la plus démunie.

Pour la ministre, la mission pastorale oblige la formation théologique sans laquelle il n'y a pas des conditions pour son exercice. Un pasteur ne peut être confondu à un commerçant ou un vautour qui profite de l'ingénuité associée à la foi.

Cette conférence qui vise à analyser la crise des valeurs religieuses et contribuer au débat social, scientifique sur le phénomène religieux, connait la participation des leaders des églises légalisées, des gouvernants et d'autres invités nationaux et étrangers.

Cette rencontre se termine ce vendredi.

L'Angola compte 84 confessions religieuses légalisées, et près de 1.206 dénominations religieuses non enregistrées et non reconnues.

Le gouvernement angolais a mis fin à l'existence des plateformes œcuméniques dans le pays, une mesure qui vise à normaliser l'exercice de la liberté de religion, croyance et culte prévu dans la Constitution de la République.

Cette décision est contenue dans le décret exécutif conjoint 01/2018, des Ministères de l'Intérieur, de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat, de la Justice et des Droits humains et de la Culture, abrogeant la circulaire nº228/15, du 25 juin, du ministre de la Justice sur les plateformes œcuméniques

Pour organiser l'exercice religieux du culte, six plateformes avaient été créées, notamment (CIRA), (UIESA), (FCA), (AIA), (ICCA) et (CONICA).

Le document parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop) souligne que les confessions religieuses résultant de démembrement, scission et qui exercent l'activité religieuse sans enfreindre la loi, les bonnes coutumes, doivent dans un délai de 30 jours, régler leurs conflits à l'abri de la loi º2/04 du 31 mai.

Cette loi stipule l'exercice de liberté de conscience, de culte et de religion.