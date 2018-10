Angola: Un prélat considère l'éducation et la santé comme les piliers du développement

L'Angola prévoit de produire plus de 20 millions tonnes de produits divers au cours de l'année agricole… Plus »

Sur l'actuel moment politique et social dans le pays, Mgr Francisco de Mata Mourisca, espère aux jours meilleurs, compte tenu des signaux du Président João Lourenço, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé.

"À Uíge, par exemple, nous avons construit des écoles des premier et second cycles de l'enseignement secondaire qui ont facilité l'accès de la population rurale à l'éducation.

Mgr Francisco de Mata Mourisca a dit que l'Exécutif dirigé par le Président de la République, João Lourenço, devrait s'intéresser principalement à l'aspect santé, en augmentant l'offre des unités de santé et médicamenteuse, ainsi qu'améliorer les conditions et humaniser l'assistance aux patients.

Dans un entretien avec l'Angop, l'évêque qui a 90 ans, dont 50 ans dans la prêtrise, a affirmé que sans éducation et santé de qualité, on ne peut pas parler de développement durable des communautés, car ce sont les deux principaux axes qui contribuent à la formation et garantit la santé des populations.

