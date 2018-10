À ce jour, l'UNICEF et ses partenaires ont fourni des équipements d'hygiène et de santé aux 365 écoles considérées à haut risque.

L'agence onusienne a identifié plus de 1.500 écoles dans les zones touchées par l'épidémie, parmi lesquelles 365 sont situées dans les épicentres de l'épidémie et sont considérées à haut risque.

« Un mois après la rentrée scolaire, 80 % des enfants en âge scolaire sont retournés à l'école dans les zones de santé de Beni et de Mabalako, les deux épicentres de l'actuelle épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC », a déclaré Christophe Boulierac, le porte-parole de l'UNICEF.

A noter que dans le cadre de la riposte à Ebola, 15.807 personnes ont été vaccinées dont presque 6.000 à Beni, plus de 4.000 à Mabalako, plus de 1.600 à Mandima, près de 1.400 à Katwa et plus d'un millier à Butembo.

De façon générale, 26 cas suspects sont en cours d'investigation alors que six nouveaux cas sont confirmés, dont cinq à Beni et un à Masereka. En outre, trois nouveaux décès ont été confirmés à Beni.

