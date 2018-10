Ile Maurice: Sanjeev Teeluckdharry fait de graves allégations contre Me Hervé Duval

Nouveau round... Hier, jeudi 11 octobre, Me Sanjeev Teeluckdharry a, dans une Precautionary Measure au poste de police de Pope-Hennessy, fait de graves allégations contre le président du Bar Council. Il soutient que Me Hervé Duval aurait tenté de manipuler son client pour lui nuire...

Dans sa Precautionary Measure, Me Teeluckdharry raconte que son client, qui se trouve en Europe, lui a envoyé un mél hier matin, ainsi qu'un message sur WhatsApp. Dans son message, son client lui aurait avoué que Me Hervé Duval l'aurait aidé à écrire le mél.

Au dire de son client, le président du Bar Council l'aurait «incité à demander à Me Teeluckdharry de le rembourser et de faire des allégations à l'effet que ce dernier lui aurait fait de fausses promesses et de fausses représentations et ne lui aurait donné aucun conseil légal».

Et d'ajouter que Me Hervé Duval lui aurait aussi dit de menacer Sanjeev Teeluckdharry de le rapporter au chef juge et au Bar Council.

Me Sanjeev Teeluckdharry s'est dit «sidéré» par les agissements de Me Hervé Duval. Cette Precautionary Measure survient alors que l'avocat parlementaire court le risqué d'être suspendu du Bar Council pour violation du code d'éthique.

De son côté, Me Hervé Duval pense que toute cette affaire est ridicule. En d'autres circonstances, il en aurait ri. Il estime que Me Sanjeev Teeluckdharry aurait dû l'appeler pour contre-vérifier les informations avant de prendre une quelconque initiative.

«Je ne connais pas ce monsieur, je n'ai jamais entendu parler de lui» a-t-il déclaré. Il précise qu'il va prendre des mesures appropriées si ces allégations s'avèrent malicieuses.

Le président du Bar Council est catégorique: Me Sanjeev Teeluckdharry veut rendre le débat personnel, mais il ne se laissera pas distraire par cette affaire.