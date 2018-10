Tunisie: Désapprobation de l'Utap de la fixation des prix

Le ministère du Commerce n'a pas tiré la leçon de son intervention «irresponsable», selon les dires de l'Utap, dans les filières du lait, des viandes rouges, des pommes de terre, des tomates et des piments, sans compter les autres filières qui peuvent faire l'objet de décisions unilatérales sans prendre l'avis des professionnels membres de l'organisation agricole.

Réguler le marché

Par ailleurs, cette dernière manifeste sa désolation au sujet de la politique de gestion des crises, puisque le ministère intervient pour fixer les prix maximums sous prétexte de réguler le marché et protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, tandis qu'elle ignore la chute des prix au-dessous du coût de production. Le ministère n'intervient pas quand il s'agit de protéger les intérêts des agriculteurs pour éviter les pertes énormes qu'ils sont en train de supporter.

Toutefois, l'Utap appelle le ministère du Commerce à assumer ses missions principales, notamment celle qui concerne la mise en place d'une stratégie optimale en vue d'organiser les circuits de distribution et trouver des solutions radicales à ce sujet pour éviter la spéculation et favoriser l'équité et la durabilité des filières, tout en préservant les droits de tous les intervenants et notamment les petits agriculteurs et en protégeant le pouvoir d'achat du citoyen tunisien.

Enfin, l'Utap attribue la responsabilité des graves impacts de cette décision et ses conséquences sur la situation des producteurs d'œufs au ministère du Commerce. Elle promet, en outre, de prendre les dispositions qui s'imposent de nature à protéger les agriculteurs et leurs intérêts dans le cadre de la loi en vigueur et la Constitution.