Tunisie: Le «masturdating» ou l'art de vivre en solo

Aller au cinéma, voyager, se balader, prendre un café sur la terrasse, manger dans un restaurant... Tants d'activités de groupe qui permettent aux individus de partager des moments agréables entre camarades, collègues, amies et amis et d'en prendre plaisir...

Aujourd'hui, rien n'empêche d'apprendre à s'amuser tout seul et d'apprécier ces petits moments de la vie en solo. D'ailleurs, le «masturdating» est le meilleur moyen de passer des moments avec soi-même, de renouer avec soi et de plonger dans les abysses de son for intérieur.

Se recentrer sur soi

Il est maintenant prouvé que le «masturdating» a beaucoup d'avantages sur le bien-être et la santé mentale de celui ou celle qui le pratique. Pratiquer certaines activités en solo, profiter du temps qu'on accorde à soi pour lire tranquillement un bouquin, contempler, dans des moments de zénitude, ce qui nous entoure développe chez l'être humain un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement.

Et ce n'est pas tout, car en devenant un «masterdaté», on apprendra aussi à avoir plus confiance en soi et à mieux identifier ses choix et ses goûts. L'essentiel serait de sortir de sa zone de confort, d'oublier le regard de l'autre et de s'offrir des moments de plaisir rien que pour nous.

Derrière ce nouveau mode de vie, le message est très clair ; nous n'avons pas toujours besoin de l'autre pour se sentir heureux et il est très important de se consacrer un peu de temps pour soi-même, pour réaliser en solo ce qui nous fait vraiment plaisir pour se sentir bien dans sa tête, bien dans sa peau.