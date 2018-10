Tunisie: Consolider le processus de décentralisation

Dans son allocution d'ouverture, le conseiller de l'ambassade d'Italie en Tunisie, Mme Mauro Campanella, a affirmé que ce programme de coopération lancé à l'initiative du gouvernement italien vise à consolider le processus de décentralisation en Tunisie. Et de soutenir que la coopération italienne continuera à promouvoir la santé de base, le travail des jeunes et les projets d'infrastructure dans ces municipalités tunisiennes.

De son côté, la vice-présidente de la région Toscane, a affirmé que le projet «Futur proche» servira de plateforme d'échange d'expérience et de transfert de savoir-faire. En outre, elle a souligné l'importance de l'approche inclusive et participative de la gouvernance locale.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Abderrahim a mis en exergue l'appui du ministère de la santé, à la commune de Tunis. A cet égard, elle a annoncé le lancement du programme «Une santé de proximité à tout moment », élaboré conjointement par la mairie de Tunis et le ministère de la Santé. Elle a également souligné le rôle de la municipalité dans la valorisation des déchets collectés. De son côté, le ministre de la Santé, M. Hammami, a affirmé que ce programme de partenariat entre la région Toscane et les cinq mairies tunisiennes précitées, notamment en matière de gouvernance dans le secteur de la santé de base, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de prestation de services au bénéfice des citoyens.

De son côté, le président de l'Instance de prospective et d'accompagnement du processus de décentralisation au ministère des Affaires locales et de l'Environnement, Mokhtar Hammami, a affirmé que dans le cadre de la consolidation de la décentralisation, le ministère de tutelle a consacré un programme comportant une vingtaine de services sanitaires de proximité dans les municipalités. A cet égard, il a affirmé que la femme, de par sa nature biologique, peut contribuer énormément dans l'approvisionnement en services sanitaires de base auprès des citoyens.

Valorisation des déchets

Alessia Tibollo, la coordinatrice du projet en Tunisie a affirmé, dans une déclaration à La Presse, que le projet s'étalera sur deux ans. Cofinancé par l'Agence de la coopération italienne à raison de 2 millions d'euros, le projet «Futur proche» s'articule autour de trois axes, à savoir l'appui à la gouvernance locale dans les cinq municipalités précitées, l'accès aux services sanitaires de base et la mise sur pied d'un écosystème d'une économie sociale et solidaire. Par ailleurs, Mme Tibollo a affirmé que le programme de partenariat vise, principalement, à partager l'expérience et les bonnes pratiques, en termes de gouvernance locale avec des communes qui représentent de multiples similitudes, notamment territoriales avec les villes toscanes. Plusieurs partenaires italiens et tunisiens ont contribué à la mise en œuvre de ce programme de partenariat, à l'instar de l'université de Florence, ainsi que des associations tunisiennes et italiennes. Il y a également, l'ONG italienne Cospe qui travaille sur l'axe économie sociale et solidaire, en collaboration avec l'association citESS de Sidi Bouzid et l'association Rayhana pour femmes de Jendouba.

La coordinatrice du projet de coopération avec la région de Toscane a affirmé que la valorisation des déchets figure parmi les projets phares auxquels les communes homologues s'attelleront. A cet égard, Mme Tibollo a affirmé que les communes toscanes mettront à la disposition des municipalités tunisiennes partenaires, leurs savoir-faire et les bonnes pratiques adoptées en la matière. Pour ce faire, des visites en Italie feront l'objet de séances de coaching et de formation pour les techniciens municipaux tunisiens.

Par ailleurs, Mme Tibollo a affirmé que Carrare, commune italienne d'excellence nationale en matière de valorisation du déchet de marbre et de plâtre, travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires, les communes de Thala et de Tataouine. L'objectif est de consolider l'expertise technique, mais également de booster l'exportation. Quant au volet de l'économie sociale et solidaire, des programmes d'accompagnement seront consacrés aux jeunes voulant lancer des entreprises sociales.