Tunisie: Une œuvre dans l'air du temps...

Doublé d'un regard plein de clairvoyance sur le monde qui l'entoure, Don Quichotte recherche des aventures extraordinaires pour combattre l'ennui et défier l'évidence. Il s'indigne des injustices et défend les combats des opprimés tels qu'ils les perçoivent, tels qu'ils les imaginent selon la réalité qui les entoure. Le metteur en scène, Walid Daghsni, a plongé dans le récit monumental et immortel de Cervantès pour en extraire sa propre vision.

S'inscrivant dans la continuité avec ses précédentes trois œuvres, «Infilet», «Iltifef» et «El Makina», «La révolte de Don Quichotte», que les spectateurs ont pu découvrir mercredi dernier au Théâtre des régions à la Cité de la culture, émane d'une réflexion profonde sur les mutations sociopolitiques, économiques et culturelles que vit au quotidien le citoyen. Des mutations aussi rapides parfois même incompréhensibles qui perturbent sa vie et la rendent difficile.

Dans un décor épuré, les événements de la pièce prennent place dans une ville mystérieuse où des êtres énigmatiques qui vivaient depuis de longues décennies en cachette et qu'on avait cru disparus se réveillent soudainement, ils surgissent des déchets, ils se répartissent rapidement pour détruire tout ce qui existe autour d'eux, pour contrôler et gouverner selon leurs désirs. Guidés par leur haine qui déforme la réalité des choses, aveuglés par leur ignorance, ils cherchent à imposer leur logique et à faire régner les ténèbres, ils veulent détruire les musées, les théâtres, les espaces publics, la culture et toute forme de beauté.

Dans un fourre-tout plutôt inspiré, et parfois drôle, Daghsni orchestre le défilé d'une galerie de personnages, archétypes légèrement détraqués de notre société évoquant, à travers de nombreuses allégories, le monde dans lequel nous vivons, ses dysfonctionnements, ses dérapages, ses absurdités ainsi que les futilités d'une société à la dérive.

Jouant justes, les comédiens Amani Bellaaj, Mouna Talmoudi, Mounir Laamari, Yahia El Feidi, Neji Kanouati font preuve d'une belle sincérité. Les rapports des forces s'inversent et des batailles s'engagent: double sens, jeux de mots, réflexions, etc., donnant au public l'occasion de sourire et de réfléchir.